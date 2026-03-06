RECONEIXEMENTS
Set guardonades amb els XVI Premis Ap!Lleida
L’Associació Professional d’Empresàries Ap!Lleida va anunciar ahir les guardonades dels XVI Premis Ap!Lleida, que s’entregaran el 9 d’abril en la Seu Vella. El premi a la Planificació, Innovació i/o Internacionalització és per a Roser Roca Toha, directora general i CEO d’Airbus GeoTech. El premi a la Directiva, Empresària i Professional de l’Any és per a Joana Bonet, directora del Magazine de La Vanguardia, i el de Projecte Empresarial Social amb Gran Impacte al Territori ha recaigut en Eva Figuera, gerent de l’Associació Contra el Càncer a Lleida. L’entitat reconeix com a Jove Emprenedora Raquel Barrachina i amb el de Trajectòria Mercè Batlle, presidenta d’Aremi. El premi a l’Associada és per a Laura Revés i el de Millor Treball d’Investigació o Tesi Doctoral de la UdL recau en Sandra González.