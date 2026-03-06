IGUALTAT
Un feminisme en retrocés: un 39% dels catalans diu que el moviment feminista “ha anat massa lluny”
El 39% dels catalans creu que la crítica als acudits masclistes és exagerada o un 38% dels catalans pensa que algunes dones posen denúncies falses per obtenir beneficis econòmics i fer mal a la parella
Prop d’un 40% dels homes està d’acord amb diversos postulats considerats com a sexisme modern, segons els resultats d’una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) publicats ahir. Així, el 38% de la població masculina creu que la crítica als acudits masclistes és exagerada i un 39% diu que el moviment feminista “ha anat massa lluny”. Entre la població femenina, l’enquesta indica que un 28% de les dones considera que és exagerat criticar els acudits masclistes i un 27%, que el moviment feminista “ha anat massa lluny”. Així mateix, l’enquesta reflecteix que un 38% dels catalans pensa que algunes dones posen denúncies falses per obtenir beneficis econòmics i fer mal a la parella.
Mentrestant, un estudi global publicat per Ipsos amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra diumenge, Espanya és el país del món amb més percentatge de població que es declara feminista (51%), però alhora gairebé la meitat de la ciutadania (49%) considera que els avenços en igualtat estan generant discriminació cap als homes. L’informe, elaborat en un total de 29 països, reflecteix que un 44% dels homes s’identifiquen com a feministes, mentre que entre les dones arriba al 59%. A més, el 60% dels homes creu que els avenços en igualtat suposen una discriminació cap a ells.
L’estudi detecta que un 40% de la població espanyola continua associant la cura infantil a capacitats “naturals” de les dones. Així mateix, un 23% dels seus simpatitzants considera que si la dona guanya més que l’home pot suposar un problema en la parella, i un 15% creu que un home que participa en la cura dels fills és “menys home”.
Per la seua part, la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, va admetre, en una entrevista a l’ACN, que “el feminisme no ha estat capaç d’interpel·lar els homes” i va constatar que aquesta és “la gran assignatura pendent”. La consellera va reconèixer que cada vegada més nois s’allunyen del moviment, en la línia dels discursos que difon l’extrema dreta. Per revertir-ho, va apostar per reforçar la coeducació i obrir espais de diàleg.
Les dones només ocupen el 18,6% de l’alta direcció
Les dones representen el 18,6% de l’alta direcció a Espanya el 2026, davant del 16,9% que era al 2006, i la bretxa salarial ha crescut fins al 13%, segons l’estudi Bretxa salarial i presència de la dona en càrrecs directius 2026. Segons l’informe, el punt més baix de la presència de dones en l’alta direcció va ser el 2013, amb un 10,3%, i que en l’última dècada “s’ha accelerat” la presència de dones.
Reduir la jornada pot augmentar desigualtats
Un estudi liderat per iderat per l’Hospital del Mar Research Institute assenyala que la reducció de jornada, cobrant el mateix sou, té efectes positius en la salut física i mental, però pot incrementar el repartiment desigual de rols entre homes i dones. En aquest sentit, el treball destaca que elles dediquen més temps extra a les cures i a la llar, mentre ells ho fan al lleure.