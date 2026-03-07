8M
La lluita per la igualtat no cessa
Lleida reivindica la memòria de les dones que van conquerir drets fonamentals. Les lleidatanes cobren gairebé 2.900 € menys que els homes i copen les excedències per cura familiar
Lleida tornarà a sortir al carrer un any més per reivindicar una igualtat efectiva i real amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra demà. Com a avantsala, el Mercat de Pla va acollir ahir l’acte institucional, organitzat per la Paeria, la Generalitat, el Consell Comarcal del Segrià, la subdelegació del Govern i la UdL, en el qual es va reivindicar la lluita i la memòria feminista. Amb autoritats, representants de la societat civil, entitats i dels cossos policials, l’acte va estar conduït per Carme Romia, doctora en Ciències de l’Educació, catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona, poeta i narradora de contes. Romia va destacar que aquest any es reivindica la memòria de les “dones grans, en tots els sentits”, fent referència a les protagonistes de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, el 1976.
El compromís amb la igualtat efectiva entre dones i homes continua sent la principal reivindicació. Segons les dades de l’Agència Tributària, el 2024 les lleidatanes van guanyar, de mitjana, 2.899 euros menys a l’any que els homes. Una bretxa que en una dècada només s’ha reduït en 153 euros a la província de Lleida. Una altra xifra és que la Seguretat Social té comptabilitzats a Lleida 531 cuidadors no professionals, dels quals 475 són dones. I segons el tipus de contracte, més del 58% dels treballadors amb contractes fixos a temps parcial són dones que, a més, continuen copant les excedències per cura familiar, amb 311 de 375 el 2025.
A Tàrrega, la Sala Marsà va inaugurar ahir l’exposició Producció íntima. Quan la casa es converteix en un espai de treball i estratègia de supervivència, comissariada per Lluïsa Gabarra. Ret homenatge a unes 200 dones anònimes que han treballat en el sector tèxtil des de l’economia submergida.
Mollerussa estrena el mural ‘Ens volem vives i lliures’
Mollerussa va inaugurar ahir un nou mural commemoratiu amb el lema Ens volem vives i lliures, obra de la muralista lleidatana Txus Montejano. Situat al carrer Domènec Cardenal, en una paret cedida per la família Roure, el treball simbolitza el compromís de la ciutat amb la igualtat d’oportunitats i la defensa de les dones, tal com va explicar la regidora d’Igualtat, Romy Balagué. L’acte institucional se celebrarà demà diumenge al teatre L’Amistat, amb la participació de la periodista i exsubdirectora de SEGRE Anna Gómez i un homenatge a vuit sòcies de l’associació L’Albada, nascudes el 1945.