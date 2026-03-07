SEGRE

Mares del Centre Històric participen en un combo musical amb l’Orfeó Lleidatà

Participants en un dels assajos del projecte ‘Combo mares’. - ORIOL BOSCH/ACN

ACN

Mares residents al Centre Històric de Lleida participen en un projecte de l’Orfeó Lleidatà que consisteix en la formació d’un combo musical. Hi participen set dones d’entre 20 i 50 anys procedents del Marroc, Angola i Romania i que pràcticament no tenen coneixements musicals i ja han fet sessions de formació per interpretar cançons juntes. L’objectiu és reforçar el seu empoderament i facilitar-los desconnexió. La valoració de les participants, les educadores i el professorat és excel·lent i asseguren que han aconseguit crear un “espai especial” per poder afrontar millor el dia a dia. El programa Combo mares es porta a terme a la Fundació Orfeó Lleidatà i compta amb el suport de dos educadores socials de la Paeria. Oferiran una mostra-concert al juny a l’Espai Orfeó. La Valentina, una de les participants, explica que surten “més lleugeres i carregades d’energia positiva”. Una de les seues companyes, la Ghizlane, també assegura que ha après a tocar la guitarra clàssica mentre que la Mariana destaca que li permet desconnectar.

