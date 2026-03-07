IGUALTAT
Mares del Centre Històric participen en un combo musical amb l’Orfeó Lleidatà
Mares residents al Centre Històric de Lleida participen en un projecte de l’Orfeó Lleidatà que consisteix en la formació d’un combo musical. Hi participen set dones d’entre 20 i 50 anys procedents del Marroc, Angola i Romania i que pràcticament no tenen coneixements musicals i ja han fet sessions de formació per interpretar cançons juntes. L’objectiu és reforçar el seu empoderament i facilitar-los desconnexió. La valoració de les participants, les educadores i el professorat és excel·lent i asseguren que han aconseguit crear un “espai especial” per poder afrontar millor el dia a dia. El programa Combo mares es porta a terme a la Fundació Orfeó Lleidatà i compta amb el suport de dos educadores socials de la Paeria. Oferiran una mostra-concert al juny a l’Espai Orfeó. La Valentina, una de les participants, explica que surten “més lleugeres i carregades d’energia positiva”. Una de les seues companyes, la Ghizlane, també assegura que ha après a tocar la guitarra clàssica mentre que la Mariana destaca que li permet desconnectar.