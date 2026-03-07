8M
Mollerussa estrena el mural ‘Ens volem viures i lliures’
Obra de la lleidatana Txus Montejano
Mollerussa va inaugurar ahir un nou mural commemoratiu amb el lema Ens volem vives i lliures, obra de la muralista lleidatana Txus Montejano. Situat al carrer Domènec Cardenal, en una paret cedida per la família Roure, el treball simbolitza el compromís de la ciutat amb la igualtat d’oportunitats i la defensa de les dones, tal com va explicar la regidora d’Igualtat, Romy Balagué. L’acte institucional se celebrarà demà diumenge al teatre L’Amistat, amb la participació de la periodista i exsubdirectora de SEGRE Anna Gómez i un homenatge a vuit sòcies de l’associació L’Albada, nascudes el 1945.