ENTITATS
Nou espai de la Fundació Aspros
Inauguració de ‘Som i Serem’, un lloc de trobada per promoure el lleure compartit. Dirigit a persones amb discapacitat i també a la ciutadania en general
La Fundació Aspros, entitat sense ànim de lucre que treballa per promoure la inclusió i la igualtat d’oportunitats, va inaugurar ahir el nou espai de lleure Som i Serem, ubicat al carrer Penedès, 75, de Lleida, concebut com un lloc de partit obert a la comunitat. L’acte va comptar amb l’assistència de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; del president de la Diputació, Joan Talarn; el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, i la delegada del Govern català, Núria Gil, entre altres autoritats. Els assistents van poder conèixer de primera mà l’espai a través d’una visita guiada per les instal·lacions de la mà de la responsable de l’espai, Anna Fillat.
Des de l’entitat van remarcar que el nou espai representa un pas endavant en el seu compromís amb la promoció del lleure compartit, significatiu i accessible, dirigit principalment a persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemàtica de salut mental, així com al conjunt de la ciutadania a través del voluntariat.
El servei promou la creació d’espais de participació activa que fomenten les relacions socials, l’autonomia personal i la implicació comunitària en un entorn proper, acollidor i inclusiu.
Abans de l’acte inaugural, l’alcalde es va reunir amb el president de l’entitat, Delfí Robinat, i el director executiu, Enric Herrera, per compartir els principals projectes de la Fundació i les línies de col·laboració amb l’ajuntament. Així mateix, l’entitat va rebre la visita del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, que també va poder conèixer les instal·lacions de la llar-residència Casa Nostra.