Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi de pluges però manté l'alerta Inuncat pels cabals elevats dels rius
La Muga i el Ter continuen en nivell de perill, i es fa seguiment del pantà de Susqueda
Protecció Civil ha donat per finalitzat l’episodi de pluges, però manté l’alerta INUNCAT pels cabals elevats dels rius. Així, es manté el nivell de perill al riu Muga, al voltant de Boadella d’Empordà (Alt Empordà), i al Ter, a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). El Meteocat ha indicat que, malgrat que la borrasca Regina ha perdut força, encara es poden produir ruixats durant la tarda, especialment a les comarques del sud del país. Les precipitacions dels últims dos dies han deixat 234 litres a Puig Sesolles (Vallès Oriental), 201 litres a Viladrau (Osona) o 193 litres al parc natural dels Ports (Baix Ebre). Des de l’inici de l’episodi de pluges, el telèfon 112 ha rebut 503 trucades per incidències relacionades amb els aiguats.
A banda de la Muga i el Ter, també es registren cabals molt elevats en rius com el Fluvià, el Tordera, el Daró o el Gaià. Protecció Civil manté el seguiment de la situació hidrològica i de les maniobres per desembassar els principals embassaments, especialment el sistema Ter.
Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la borrasca Regina ha deixat acumulacions molt importants en diversos punts del país, especialment al nord-est i a les zones de muntanya. Les quantitats més elevades que s’han registrat entre el 5 i 6 de març han estat: Puig Sesolles (Vallès Oriental) amb 234 litres, Viladrau (Osona) amb 201 litres, parc natural dels Ports (Baix Ebre) amb 193 litres, Molló-Fabert (Ripollès) amb 150 litres, Sant Pau de Segúries (Ripollès) amb 135 litres.
A més, s’han superat els 100 litres en estacions com la de Sant Joan de les Abadesses (107 litres), Olot (104 litres), Tagament-Montseny (104 litres), la Vall d’en Bas (104 litres) o el pantà de Sau (102 litres).
La major part de les trucades al telèfon d’emergències 112 per incidències relacionades amb els aiguats s’han concentrat a la demarcació de Barcelona (347 trucades), seguida de Girona (109), Tarragona (43) i Lleida (4). En paral·lel, els Bombers han atès aquesta nit 38 avisos relacionats amb les fortes pluges.
Pel que fa a les incidències viàries, el Servei Català de Trànsit, ha informat que continua tallada l’N-260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Es fan desviaments per l’N-260a i la GI- 521. A més, hi ha tres carreteres locals tallades per inundacions a les comarques gironines, i s’ha bloquejat també una via a la zona del Montseny per esllavissades.
Protecció Civil mantindrà en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) fins que la tendència dels cabals dels rius sigui clarament a la baixa i es recuperi la normalitat hidrològica.