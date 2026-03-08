Una jornada per trencar rols de gènere en tecnologia i informàtica
A càrrec de Women Techmakers Lleida, ahir a Gardeny. En la qual joves i professionals van compartir la seua experiència
L’edifici AgroLivingLab del Parc Agrobiotech de Gardeny, a Lleida, va acollir ahir la jornada Trenca el patró, a càrrec de Women Techmakers Lleida, que va posar el focus en el paper de les dones al sector tecnològic i informàtic.
La trobada va acollir joves i professionals d’aquest àmbit, que van poder compartir les seues experiències. “Els patrons que hi ha en el nostre dia a dia són invisibles però, sens dubte, aquells que afecten la qüestió de gènere estan molt arrelats en la mentalitat de la nostra societat”, va afirmar una de les participants.
“La tecnologia, quan està ben feta, és invisible i només queda l’experiència. Les persones que la dissenyen configuren la nostra manera de viure i les nostres realitats”, va afegir, posant de relleu la presència femenina en equips de desenvolupament, i en com pot influir en la configuració dels projectes.
Les presentacions van girar entorn de qüestions com la intel·ligència artificial, 3D i videojocs, programació d’aplicacions, i fins i tot emprenedoria.
Per la seua part, la tinenta d’alcalde Carme Valls, qui va assistir a la inauguració de la cita, va animar les joves presents a continuar avançant en les seues carreres i a continuar reivindicant la igualtat en el sector.