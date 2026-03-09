Alpicat reedita la tradició de la Matança del Porc
Alpicat va reviure la tradicional Matança del Porc, en la qual va repartir unes 400 racions. Inicialment, la festa s’havia de celebrar a la zona del Molí del Parc del Graó però, davant la previsió de pluja, es va optar per traslladar-la al pavelló polivalent. La celebració està organitzada per l’Associació de Dones d’Alpicat, que un any més ha liderat la preparació i coordinació de la jornada amb la col·laboració i el suport de l’ajuntament. Durant el matí es va portar a terme l’elaboració dels productes típics derivats del porc, seguint el procés tradicional que forma part del patrimoni culinari local. L’acte va culminar amb el repartiment de més de 400 racions durant el dinar popular, la qual cosa demostra l’èxit de convocatòria entre els veïns del municipi. Només es va deixar de fer el 2020 i el 2021 per la pandèmia.