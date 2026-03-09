8
Centenars de dones reivindiquen el feminisme davant l’onada reaccionària
Les dos protestes a Lleida ciutat van congregar més de mig miler de persones
El feminisme va tornar ahir a treure múscul i presentar-se com un mur de contenció davant els discursos ultres i reaccionaris. Una consigna que centenars de dones van fer seua en les dos manifestacions que hi va haver a Lleida ciutat i que van congregar més de 500 persones. En el conjunt de la província hi va haver desenes d’actes pel 8-M.
Centenars de dones van tornar a prendre els carrers de Lleida pel Dia Internacional de les Dones amb una idea molt clara: combatre els ultres i frenar l’onada reaccionària. Aquestes van ser les dos consignes, juntament amb la reivindicació d’una igualtat real i la defensa de l’estat del benestar, que el feminisme va reivindicar ahir en motiu del Dia Internacional de les Dones, tant a Lleida com en la majoria de ciutats de l’Estat. A la capital del Segrià, com ja ha anat tenint lloc des de fa anys, hi va haver dos manifestacions: la convocada per la Coordinadora Feminista de Lleida, que va sortir de la plaça 8 de Març i va congregar més d’un centenar de persones; i l’organitzada per Marea Lila, que va iniciar el recorregut des de la plaça Ricard Viñes i a la qual van acudir entre 500 i 600 persones segons l’organització i més de 300 segons van estimar fonts policials.
“No podem obviar tot el que està passant, l’escalada bèl·lica a nivell mundial que està lligada a l’auge de l’extrema dreta i amb uns discursos cada vegada més polaritzats. El feminisme és un contrapès molt fort per lluitar contra aquests relats, ja que no només lluita pels drets de les dones i les identitats dissidents sinó també per la pau, la convivència i el suport mutu”, van assenyalar les portaveus de la Coordinadora Feminista de Lleida abans d’anar per Prat de la Riba, Salmerón, Anselm Clavé i rambla Ferran. Un missatge similar al que va fer la Marea Lila en el seu parlament a la plaça Sant Joan, després d’acabar la manifestació que va recórrer la rambla d’Aragó i les avingudes Catalunya i Blondel. “No a les polítiques d’ultradreta, al racisme, a la xenofòbia i a l’LGTBI-fòbia, no a la guerra i a la persecució migratòria criminal de Trump”, van clamar les seues portaveus. També van fer referència a “donar visibilitat a les dones pageses i a avançar cap a una igualtat real i efectiva al món rural”. Així mateix, van instar a lluitar per evitar “el desmantellament de l’estat del benestar” i per una sanitat, educació, habitatge i transport públic de qualitat. “Cap persona no és il·legal”, van acabar entre els aplaudiments de la multitud.