Dimissió al PP després de parar una obra de teatre feminista
La regidora de Família i Dona de Collado Villalba. Manifestacions multitudinàries a Barcelona i Madrid
Milers de persones han tornat a manifestar-se per nombroses ciutats de tot Espanya amb motiu del 8-M, Dia Internacional de la Dona, en una jornada en què no han faltat les reivindicacions fonamentals del moviment feminista, a les quals es va sumar el no a la guerra. A Barcelona, la convocatòria organitzada per l’Assemblea 8-M va congregar, segons la Guàrdia Urbana, més de 23.000 dones, que portaven peces, banderes i mocadors de color morat sota el lema Ni un pas enrere. Lluita transfeminista davant de l’imperialisme colonial i feixista. D’altra banda, a Madrid la marxa convocada per la Comissió 8-M va congregar a 160.000 persones segons els organitzadors i 24.000 segons la delegació del Govern central. La manifestació va recórrer els carrers de la capital amb el lema Feministes Antifeixistes. Som més. A tot arreu.
Manifestacions a part, a nivell polític la jornada va estar marcada per la dimissió de la regidora de Familia, Serveis Socials i Dona de Collado Villalba (Madrid), Noealia Rosario Díaz (PP), per les critiques rebudes per interrompre una obra de contingut feminista que s’estava representant al teatre del municipi dissabte a la tarda. Es tracta del monòleg Ser Mujer, de l’actriu valenciana Susana Pastor. Durant la representació la regidora va pujar a l’escenari per anunciar la interrupció de l’obra a “causa de les faltes de respecte” que estarien “ofenent” els assistents, i això va despertar les crítiques irades del públic. Després de la dimissió de Díaz, l’ajuntament del municipi va expressar “les seues disculpes a la companyia, als assistents i a tots els veïns per les molèsties ocasionades”.