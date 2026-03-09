SEGRE

Marxa dels Castells de la Segarra multitudinària: una jornada primaveral, amb camps verds i arbres florits

Unes 2.000 persones van recórrer 54 quilòmetres i van superar un desnivell de 1.200 metres

Alguns dels 2.000 participants en la ruta, ahir a la sortida de l’Aranyó. - LAIA PEDRÓS

Redacció

Una jornada primaveral, amb camps verds i arbres florits, va oferir la millor estampa per a la Marxa dels Castells de la Segarra, que ahir va celebrar la 26 edició amb les inscripcions esgotades. Unes 2.000 persones van recórrer 54 quilòmetres i van superar un desnivell de 1.200 metres en un itinerari que va seguir una desena de castells. 

El recorregut va començar a Cervera i va passar per Montcortès, l’Aranyó, les Pallargues, Florejacs, les Sitges, Llor, Castellmeià, Malgrat i Castellnou d’Oluges, fins a tornar a la capital. Alguns participants van optar per acabar-la a Guissona, després de completar 37 quilòmetres, informa L. Pedrós.

