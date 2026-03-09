COMERÇ
El Mercat Romà tanca amb més de tres mil visitants
Ha estat l’edició més multitudinària amb seixanta parades
El Mercat Romà d’Ilerda, organitzat per l’associació de comerciants dels carrers Democràcia i Cardenal Remolins, va tancar ahir la vuitena edició, que ha estat la més multitudinària de totes amb més de tres mil visitants i seixanta parades. “No ha parat de venir gent els tres dies malgrat el mal temps de dissabte, estem molt satisfets per com la gent ha respost”, va assenyalar la vicepresidenta de l’entitat, Carolina Sans. “El fet que hi hagin acudit tantes persones ens motiva per continuar fent esdeveniments com aquest i cada vegada més grans”, va afegir. La jornada d’ahir, que va estar marcada pel bon temps a diferència de divendres i dissabte, va incloure els espectacles teatrals de la companyia de teatre La Cremallera, una desfilada de pentinats de l’època romana, un espectacle de batucada i les xarrades de l’arqueòleg Xavier Payà sobre com era la Lleida de fa dos mil·lennis. També es va habilitar un campament romà en què els petits van poder fer tir amb arc i vestir-se com gladiadors. El colofó del mercat el va protagonitzar la companyia La Cremallera amb l’espectacle Foc Vulcano amb una ballarina que, carregada amb malabars de foc, ballava al so de la música. “Ens veiem l’any que ve, però farem més esdeveniments al llarg de l’any”, va concloure Sans.