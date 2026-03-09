SEGRE

‘Norma’, la vuitena òpera de Bellini, es representa a la Llotja

La Llotja va acollir ahir la representació de Norma, la vuitena òpera de Bellini, una de les obres més paradigmàtiques del bel canto, la més coneguda d’entre les que va compondre i l’acció de la qual es desenvolupa a la Gàl·lia durant l’ocupació romana (50 aC). La van interpretar el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció musical de Julio García Vico i la direcció d’escena i vestuari de Carles Ortiz.

