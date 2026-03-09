FLORACIÓ
Peluts entre les flors a Seròs
Tres-centes persones omplen la convocatòria de la protectora d’animals de la localitat del Segrià. Tres famílies tanquen adopcions de gossos, que ja sumen 17 enguany després de les cent del 2025
“Brutal, no m’ho puc creure”, repetia ahir Sandra Oró, la impulsora de la protectora d’animals Amics Peluts Baix Cinca de Seròs, davant de l’elevada afluència de participants que va registrar la III Caminada Canina, un passeig amb els gossos que l’entitat té en acollida que suposa l’única convocatòria de caràcter animalista de l’àmplia programació que des de fa uns anys genera al Baix Segrià el breu període de floració dels fruiters.
L’assistència de 300 participants, molts del Segrià, la majoria de Lleida i en alguns casos de poblacions situades a un parell d’hores amb cotxe com Barcelona, Sabadell, Gavà, Castelldefels o Torroella de Montgrí, van desbordar les previsions de la protectora, que es va veure obligada a organitzar cinc torns per al passeig de cinc quilòmetres sota els arbres, en el qual van sortir al voltant de 70 gossos que cuida l’entitat.
Tres peluts la deixaran aquesta setmana després d’haver-se tancat els acords per adoptar-los per tres famílies durant la jornada d’ahir. Això eleva a disset les adopcions tancades aquest any per la protectora, que el 2025 en va facilitar més d’un centenar. I n’hi ha alguna altra, en aquest cas amb acollida prèvia, en curs.
Les últimes dades conegudes sobre abandó animal, que situen per sobre dels 320 (i en alguns anys dels 400) els gossos abandonats que cada any recullen ajuntaments, protectores i grups locals d’animalistes al Segrià des de la pandèmia, ajuden a calibrar la magnitud del treball que desenvolupa aquesta entitat.
“Estem parlant sempre de gossos adults, i en ocasions de diversos anys. Les adopcions de cadells no les comptem com a adopcions per la poca dificultat que presenten”, anota Oró.
El suport de diverses empreses que treballen en el sector dels animals domèstics, que van oferir pinso, galetes, coixins, llaminadures canines i altres productes, va permetre a la protectora confeccionar bosses d’obsequis per als participants. Mitja dotzena d’aquestes firmes van instal·lar estands en els quals donaven a conèixer els seus productes.
La convocatòria, en què Amics Peluts va rebre una aportació de 8 € per participant per sufragar la seua activitat, va incloure un lloc de bar, un altre de creperia i un més de cotó de sucre. Diversos participants van proposar incloure en la cita del 2027 una calçotada.