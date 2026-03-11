INICIATIVES
Cultura popular de quilòmetre zero
Alumnes de l’INS Castell dels Templers tallen bastons per a la colla del Pla de l’Aigua de Lleida. Treballen també amb una fusteria lleidatana i podrien estrenar-los en la festa major
La colla de Bastoners del Pla de l’Aigua de Lleida ha iniciat una col·laboració amb l’Institut Castell dels Templers per tallar bastons de quilòmetre zero. Els alumnes del Programa de Formació i Inserció (PFI) de Fusteria de l’Institut Castell dels Templers, a la partida de la Copa d’Or, ja han començat a crear aquests estris tradicionals. La iniciativa també compta amb la col·laboració de Fustes Obiols de Lleida, que aporta la fusta necessària per a aquest projecte. Xavier Ramon Molins, president dels Bastoners del Pla de l’Aigua, va explicar ahir a SEGRE que la iniciativa va sorgir per una necessitat. “Vam veure que aquí no hi havia productors i que havíem d’anar a comprar-los a Barcelona, per la qual cosa vam pensar a fer xarxa amb algun institut lleidatà. Vam plantejar la proposta a Castell dels Templers i ens van dir que sí al moment”, va assegurar. Els estudiants estan elaborant de moment 40 bastons per a 20 persones, que són les que participen en el ball de bastons, i que la previsió, si tot va bé, és poder estrenar-les per a la festa major de la ciutat, al maig. “Serà un bon moment perquè aquest any es compleixen 325 anys d’aquesta tradició a Lleida i així es farà el canvi en una data assenyalada”, va celebrar. “Però segur que tindrem moltes ocasions, perquè volem fomentar aquesta tradició i ensenyar-la a més gent”, va afegir.
“Gràcies a l’aportació de Fustes Obiols, tenim prou fusta per a diverses edicions”, va afegir Ramon, per la qual cosa la idea és que els alumnes puguin fer bastons en pròxims cursos. Així mateix, la colla pretén amb aquesta iniciativa fomentar el coneixement d’aquesta tradició.
De moment, els 14 alumnes del curs de fusteria estan elaborant els bastons a mà, a l’espera que arribi la maquinària necessària per donar-los forma de manera més automatitzada. “Tenint en compte que n’estan aprenent i no són professionals, tarden entre cinc i sis hores a acabar un bastó. Han de donar-li forma al llistó perquè tingui unes característiques concretes”, va explicar Roger Moreno, professor del PFI de Fusteria. “Al principi, no sabien en què consistia aquesta tradició, però els vam ensenyar vídeos i de seguida es van interessar. Ara els agrada molt”, va remarcar.
Des del centre també van assenyalar que no van dubtar a col·laborar amb la colla bastonera, com ja han fet amb altres iniciatives.