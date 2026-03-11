Sancions de fins a 150.000 euros per al lloguer turístic que no estigui regulat i operi clandestinament
Els propietaris d'habitatges turístics havien de tramitar Model Anual davant el Registre Únic d'Arrendaments abans d'acabar el febrer
Al febrer va finalitzar el termini per a que els propietaris que disposen d'un immoble destinat a l'arrendament de curta durada presentessin el Model Anual Obligatori, un informe imprescindible que permet a l'Administració tenir constància de l'activitat desenvolupada en cada habitatge durant l'any natural anterior. Aquest document s'ha de tramitar independentment del nombre d'estades realitzades o de la seva durada, sense excepcions.
Aquesta obligació respon al Reial decret 1312/2024, que regula el procediment del Registre Únic d'Arrendaments, així com a l'Ordre Ministerial publicada pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana el passat 31 de desembre de 2025. Segons aquesta normativa, el Model s'haurà de presentar obligatòriament cada febrer, sent aquest 2026 el primer any en què s'aplica aquesta mesura, amb les dades corresponents a l'exercici 2025.
Quina informació recull aquest document administratiu
La finalitat d'aquest document és recopilar informació homogènia sobre la realitat dels arrendaments de curta estada al nostre territori. Per aquest motiu, han de presentar-lo tots els titulars de finques que estiguin inscrites al Registre Únic d'Arrendaments, encara que no hagin assolit un volum mínim d'estades durant l'any anterior.
En tractar-se d'un mer tràmit informatiu no implica el pagament d'impostos addicionals, però tampoc no substitueix altres obligacions fiscals existents. L'obligació afecta qualsevol tipus d'arrendament de curta durada: ja siguin lloguers turístics, vacacionals, laborals, per estudis o motius mèdics. L'únic requisit és que l'immoble compti amb un Número de Registre Únic de Lloguer vigent.
Les quanties de les sancions previstes
Els propietaris que s'hagin beneficiat d'arrendaments de curta durada i que no presentin el Model Anual Obligatori podrien enfrontar-se a requeriments administratius i, fins i tot, a sancions econòmiques de considerable magnitud. Depenent de la normativa autonòmica aplicable, les multes poden oscil·lar entre els 3.000 i els 150.000 euros, una forquilla molt àmplia que reflecteix la gravetat amb què les administracions contemplen aquest incompliment.
Però les conseqüències no acaben aquí. A més de les sancions econòmiques, també es podria retirar el número de registre als propietaris infractors, cosa que els impediria operar legalment a Espanya. Aquesta mesura comportaria, així mateix, l'eliminació dels seus anuncis de totes les plataformes de lloguer turístic, amb el consegüent perjudici econòmic i reputacional per al propietari.
Objectius de control i transparència del sector
Amb aquesta mesura, les autoritats pretenen tenir un major control del parc d'habitatges que es destina a aquest tipus d'arrendament a tot el territori espanyol. La regulació respon a la necessitat de disposar de dades fiables i actualitzades sobre un sector que ha experimentat un creixement exponencial en els darrers anys, especialment en zones turístiques de Catalunya com Barcelona, la Costa Brava o la Costa Daurada.
Els experts del sector immobiliari assenyalen que aquesta regulació s'emmarca dins d'una estratègia més àmplia per ordenar el mercat del lloguer turístic. La mesura busca garantir la transparència i facilitar la presa de decisions sobre polítiques d'habitatge, un tema especialment sensible en comunitats autònomes amb problemes d'accés a l'habitatge.
Sense càrrega tributària addicional
És important subratllar que, tot i el caràcter obligatori d'aquest model, la seva presentació no suposa cap càrrega tributària addicional per als propietaris. Es tracta únicament d'un instrument de recollida d'informació que permet a les administracions públiques tenir una visió completa i actualitzada del sector dels arrendaments de curta durada.
Aquesta precisió és fonamental per evitar confusions entre els propietaris, ja que el Model Anual Obligatori no substitueix les declaracions fiscals habituals ni les obligacions tributàries existents relacionades amb els ingressos obtinguts per aquests arrendaments. Es tracta, simplement, d'un nou requeriment administratiu d'informació que complementa les obligacions fiscals ja existents.
Amb el termini a punt d'exhaurir-se, les administracions fan una crida als propietaris perquè compleixin amb aquesta obligació i evitin així les severes sancions previstes per als incompliments.