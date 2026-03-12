LLEURE
Big Ben de Golmés celebra els 50 anys amb una festa per a tots els públics
Prevista per a la nit del 21 de març
La discoteca Big Ben de Golmés va presentar ahir els actes del seu 50 aniversari, amb una celebració que vol reivindicar el seu paper com un dels grans referents del lleure a Ponent. La festa principal se celebrarà la nit del 21 de març, en el marc de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, amb una proposta pensada per atreure públics de diferents edats i reunir en una mateixa cita a diverses generacions vinculades a la sala. La nit inclourà també continguts visuals i picades d’ullet a la trajectòria del recinte, amb la presència de persones relacionades amb diferents èpoques de la discoteca.
La presentació va comptar també amb el suport de les autoritats del territori, que van subratllar el valor social i simbòlic de Big Ben. L’alcalde de Golmés, Jordi Calvís, va destacar que la sala ha estat durant dècades un gran punt de trobada per a la comarca i va recordar que forma part de la memòria sentimental de moltes famílies. En la seua intervenció, va remarcar que Big Ben ha acompanyat la vida de diverses generacions i ha tingut un pes important en la història social del municipi. Per la seua part, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va assegurar que la marca Big Ben va ajudar a projectar modernitat i dinamisme des del Pla d’Urgell cap al conjunt de la demarcació. El president del consell comarcal del Pla, Carles Palau, va incidir que aquesta discoteca va arribar a convertir-se en un símbol compartit per bona part de Catalunya. Segons va assenyalar, la seua trajectòria està lligada a una manera d’entendre el lleure, la relació entre generacions i la construcció de records col·lectius, motiu pel qual l’aniversari també tindrà un component cultural i patrimonial.