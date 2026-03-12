COMUNICACIÓ
La televisió pública coreana descobreix Mont-rebei i l’apicultura del Montsec
El congost de Mont-rebei va ser escenari aquest dilluns de l’enregistrament d’un episodi del programa coreà de viatges World Theme Travel, produït per la televisió pública coreana EBS (Educational Broadcasting System). El programa forma part d’una ruta de tres setmanes per Espanya que també va incloure Sòria, Segòvia, Sierra Nevada i els fruiters d’Alcarràs. El rodatge a la zona va combinar turisme de naturalesa, gastronomia i productes locals, amb l’objectiu de mostrar el territori de manera autèntica i propera. Aquesta és la primera vegada que el programa visitava el congost de Mont-rebei, un espai natural fins ara pràcticament inexplorat per als coreans. L’equip va comptar amb la guia de Xavier Ferro, apicultor i coneixedor del paisatge i la seua història. Durant el recorregut, el grup va conèixer històries d’antics pobles com l’Estall i va gaudir de panoràmiques del Pirineu nevat.
Xavier Ferro els va ensenyar la flora mel·lífera del territori i les varietats de mel produïdes, explicant la gestió dels ruscos i les particularitats de l’apicultura tradicional de la zona. La jornada va acabar amb un dinar de cuina tradicional, elaborat amb productes locals com la típica girella de la Ribagorça amb un toc de mel.