Educació no reobrirà la negociació amb els convocants de les protestes
Confirma el seu acord amb CCOO i UGT || USTEC, Aspepc, CGT i la Intersindical mantenen les vagues i manifestacions, que a Lleida seran dimecres
La conselleria d'Educació assegura que no reobrirà les negociacions amb els sindicats convocants de la vaga i les mobilitzacions d'aquesta setmana, USTEC-STEs, Aspep-Sps, CGT i la Intersindical, que són els que no van signar l'acord de millores salarials i laborals per als docents. El departament va pactar amb CCOO i UGT, entre altres mesures, un increment progressiu d'un complement salarial fins a assolir els 3.000 euros anuals el 2029, més inversió per a l'educació inclusiva i una reducció de ràtios.
"Considerem que l'acord la resposta al conjunt de les reivindicacions que està fent el col·lectiu. Per tant, el nostre horitzó i escenari és el de començar a desplegar tan aviat com sigui possible el conjunt de mesures que ens està demanant la comunitat educativa", va indicar ahir el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, a 3CatInfo. Els sindicats convocants de les protestes ho veuen “insuficient” i reclamen a Educació “tornar a negociar”. "Creiem que per responsabilitat el departament hauria de respondre, I si no és així és perquè realment estarà mostrant el seu menyspreu cap a les persones treballadores que està representant, cap a l'educació i cap a l'alumnat", va assenyalar la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
Aquest dilluns està prevista vaga al Barcelonès i al Baix Llobregat, dimarts al Penedès, Tarragona i Terres de l’Ebre, dimecres a Lleida, Alt Pirineu i Aran i Catalunya Central i dijous, a Girona, el Maresme i els dos Vallès. Divendres serà global, amb una manifestació unitària a Barcelona i des de Lleida sortiran 5 autocars i 2 des del Pirineu. Així mateix, 24 centres de Ponent s'han sumat a iniciatives de protesta relacionades amb activitats complementàries, formacions o pràctiques.
Aquest dilluns i dimarts, als centres lleidatans s'informarà les famílies als centres dels motius de la vaga, dimarts hi haurà accions simbòliques com vestir samarretes grogues i cassolades i a Balaguer, a les 17.30, una concentració a la plaça Mercadal. Dimecres estan previstos talls a l'A2, juntament amb Revolta Pagesa, i una manifestació a la capital, així com talls a la N-230.