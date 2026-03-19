TRIBUNALS
Demanen 7 anys de presó per al fill de Mette-Marit
La Fiscalia noruega va demanar ahir una pena de set anys i set mesos de presó per a Marius Borg Høiby, fill de la princesa Mette-Marit de Noruega i que està sent jutjat a Oslo per quatre casos de violació. Høiby, fruit d’una relació de Mette-Marit anterior al seu matrimoni amb el príncep hereu Haakon, està acusat de 38 delictes: a més de les quatre violacions a quatre dones mentre dormien, sis casos de conducta sexual vexatòria i altres d’agressions, amenaces, infracció greu de la llei de narcòtics, danys, alteració de l’ordre públic i de trànsit. Høiby, de 29 anys, no forma part de la Casa Reial.