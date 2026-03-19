Pla a Lleida per compartir pis entre padrins i joves
Els participants hauran de firmar un acord sobre el compromís adquirit
El Centre Sènior Municipal de Santa Teresina va acollir ahir la presentació del programa Compartir és viure, una iniciativa de la Paeria impulsada des del projecte HôMe que busca fomentar l’habitatge intergeneracional. La iniciativa, que pretén unir generacions i promoure la convivència entre persones grans i joves, s’emmarca dins del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’ajuntament de Lleida, orientat a impulsar l’emancipació juvenil i garantir l’accés dels joves a recursos clau per al seu desenvolupament personal i professional, al mateix temps que combat la solitud no desitjada de les persones grans. El projecte està dirigit a joves d’entre 18 i 35 anys, estudiants o treballadors, que busquen una alternativa d’habitatge, i a persones majors d’entre 60 i 75 anys que disposin d’un espai adequat per acollir un jove. La franja d’edat és orientativa i els qui superin els límits hi podran participar sempre que la persona gran mantingui la seua autonomia.
El programa es basa en un procés exhaustiu d’entrevistes i valoracions individuals que permet conèixer a fons cada candidat i establir criteris de compatibilitat. Una vegada fet l’aparellament, es firma un acord de convivència i un contracte, tots dos revisables i rescindibles en qualsevol moment. La convivència, que no suposa una relació laboral ni assistencial, està pensada inicialment per a un any, ampliable a sis mesos, i compta amb seguiment continu mitjançant reunions i valoracions periòdiques. La persona jove fa una aportació mensual a les despeses de la llar, mentre que la més gran manté el control del domicili. Els interessats a participar-hi es poden inscriure a través del web de la Paeria.
Lleida ja va ser pionera en aquest tipus de programes amb Viure i Conviure, que entre els anys 1998 i 2016 va formalitzar més de 300 aparellaments i va obtenir un balanç molt positiu.