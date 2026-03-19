Quan comença la primavera 2026: data i hora exacta de l’equinocci
Marca l’instant en què el Sol creua l’equador celeste, produint una igualtat pràcticament exacta entre el dia i la nit
La primavera de 2026 arranca divendres 20 de març a les 15:46 hores a l’Espanya peninsular, moment precís en què es produeix l’equinocci de primavera. Aquest fenomen astronòmic marca la transició entre l’hivern i la nova estació, caracteritzada per l’augment progressiu de les hores de llum solar i l’arribada de l’horari d’estiu dies després de l’inici oficial.
L’equinocci és l’instant en què el Sol creua l’equador celeste, produint una igualtat pràcticament exacta entre el dia i la nit a tot el planeta. A partir d’aquell moment, l’hemisferi nord comença a inclinar-se cap a l’astre rei, el que provoca que les jornades s’allarguin gradualment. Aquest canvi astronòmic no depèn de percepcions climàtiques ni d’observacions de l’entorn, sinó de càlculs precisos sobre la posició de la Terra en la seua òrbita al voltant del Sol.
La nova estació implica transformacions visibles en la naturalesa: les plantes floreixen, els animals ajusten els seus cicles biològics i les temperatures comencen a ascendir de forma gradual. Els capvespres es retarden, els matins es desperten abans i el ritme quotidià s’adapta a l’increment de llum natural, encara que molts d’aquests canvis passen desapercebuts en la rutina diària.
Durada de l’estació primaveral el 2026
La primavera s’estendrà durant 92 dies i 18 hores, finalitzant el diumenge 21 de juny de 2026, quan comenci l’estiu amb el solstici corresponent. Durant aquest període, cada jornada suma uns minuts addicionals de claredat a la tarda, consolidant la sensació de dies més llargs que caracteritza aquesta època de l’any.
Canvi d’hora a l’horari d’estiu
Pocs dies després de l’inici oficial de la primavera, concretament a la matinada del diumenge 29 de març, Espanya avançarà els seus rellotges una hora per adoptar l’horari d’estiu. A les 02:00 hores passaran a ser les 03:00 hores, la qual cosa implica que es "perd" una hora de son però les tardes guanyen llum addicional. Aquest ajustament horari, encara que no modifica el moviment del planeta ni els fenòmens astronòmics, sí que altera la percepció humana del dia i reforça la sensació de jornades més prolongades.
Precisió astronòmica davant convencions socials
El moment exacte de l’equinocci de primavera respon a càlculs astronòmics rigorosos que determinen quan la Terra assoleix una posició específica en la seua trajectòria orbital. No es tracta d’una data aproximada ni d’una convenció cultural, sinó d’un instant mesurable científicament. En contrast, el canvi d’hora és una decisió humana adoptada per optimitzar l’aprofitament de la llum natural, establerta per acords internacionals que busquen harmonitzar els horaris amb les condicions de lluminositat.
D’aquesta manera, l’inici de la primavera 2026 combina fenòmens naturals amb adaptacions socials del temps, marcant un punt de referència anual que integra precisió científica i organització quotidiana al calendari espanyol.