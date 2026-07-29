Fi de curs del cor del Centro Galego de Lleida
Membres del cor del Centro Galego de Lleida van celebrar recentment un dinar de germanor per clausurar el curs. Ara arriba el torn de les vacances i reprendran les activitats musicals a la tardor.
Membres del cor del Centro Galego de Lleida van celebrar recentment un dinar de germanor per clausurar el curs. Ara arriba el torn de les vacances i reprendran les activitats musicals a la tardor.
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Lleida
Albert Guerrero, LAIA BERENGUER LUMBIERRES