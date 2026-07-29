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Fi de curs del cor del Centro Galego de Lleida

Fi de curs del cor del Centro Galego de Lleida - J. RODRÍGUEZ

Fi de curs del cor del Centro Galego de Lleida - J. RODRÍGUEZ

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Membres del cor del Centro Galego de Lleida van celebrar recentment un dinar de germanor per clausurar el curs. Ara arriba el torn de les vacances i reprendran les activitats musicals a la tardor.

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