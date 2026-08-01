MEMÒRIA
Justícia històrica a Solsona
Homenatja per primera vegada el mestre Gaietà Ripoll, nascut a la ciutat i última víctima de la Inquisició. Inaugura una placa en honor seu, 200 anys després que fos executat per heretgia
El dia en què es complien dos-cents anys de la seua execució, Solsona va homenatjar ahir per primera vegada Gaietà Ripoll Pla (Solsona, 1778 – València, 1826), mestre condemnat per heretgia pel sistema inquisitorial espanyol i considerat l’últim executat per aquest tribunal religiós. El reconeixement municipal va constar de la inauguració d’una placa commemorativa al carrer Sant Pau, al lloc on es va ubicar el col·legi dels escolapis –institució on va estudiar Ripoll–; una conferència a càrrec de l’escriptor Alfred Bosch, autor de la novel·la Inquisitio –Premi Prudenci Bertrana el 2006, i una de les obres que més han contribuït a recuperar i divulgar la figura de Ripoll–; i música en directe a càrrec de Laura Juanco i Javier Juanco. La commemoració s’emmarca en la voluntat del consistori de reparar el silenci institucional que fins ara havia envoltat una figura universal nascuda a la capital del Solsonès.
“Solsona té un deute històric amb la figura del mestre Gaietà Ripoll”, va afirmar el regidor de Cultura, Albert Colell. “Malgrat la seua rellevància històrica i simbòlica, fins ara no ha rebut cap reconeixement institucional a la seua ciutat natal”, va afegir el regidor.
Per això, l’ajuntament vol reparar aquest silenci i “restituir la memòria d’un solsoní que representa valors universals com la llibertat de consciència, el pensament crític i una educació allunyada de dogmatismes”, va recalcar el regidor.
A València, la seua memòria ha estat reivindicada en diferents ocasions, com amb una placa commemorativa a la plaça del Baró de Cortés o la dedicatòria d’un espai públic amb el seu nom. Dos segles després del seu assassinat, el debat sobre el seu llegat segueix vigent i s’interpreta com un mestre que va defensar el dret a pensar amb autonomia en un context de fort control ideològic.