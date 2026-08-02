BARRIS
Que no pari la festa a Pardinyes
Els veïns i veïnes de Pardinyes van viure ahir una nova jornada de la seua festa major, amb una intensa programació d’activitats per a totes les edats. El dissabte va començar amb un torneig d’escacs al centre cívic del barri, que va seguir amb un espectacle d’animació infantil a la plaça dels Ferroviaris. A la tarda, el centre cívic va tornar a ser el punt de trobada, amb un berenar popular, amenitzat amb ball, que va organitzar l’associació de jubilats. Més tard, va seguir un espectacle de varietats a càrrec de la penya La Garrafa a l’escenari principal. A la mateixa ubicació, a partir de les 23.00 hores estava previst el concert de Marc Gairí i el grup lleidatà Sexenni. A continuació, la disco revetlla amb DJ Blezey i per acabar la nit la cercavila amb xaranga a càrrec dels Metralletes.
Les festes del barri lleidatà van començar dijous passat amb una exhibició de gegants, seguida de la batucada Projecte Revolta a l’avinguda Pearson. Aquest any, el pregó de la festa major va anar a càrrec de Juanita Sánchez, una veïna vinculada amb múltiples iniciatives a Pardinyes.
Durant la jornada de divendres es va organitzar una demostració de zumba i alguns concerts a la nit com el de Sapiens Rock.
El programa acabarà avui amb actes variats i la rebuda i l’entrega del carnet d’Overpard als nounats.