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Recta final del Dansàneu
‘Medea’, amb Sílvia Bel i Neus Borrell, es va representar finalment al poliesportiu d’Esterri davant de la previsió de mal temps. Avui abaixarà el teló amb Artur Blasco, ‘NO: La Venidera’ i Obeses
El Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, posarà avui el punt final a l’edició número 35 després de deu dies d’espectacles marcats per una clara reivindicació dels drets culturals i amb l’aposta més important per la creació pròpia de la seua història amb quatre produccions i dos coproduccions nascudes o vinculades al territori. Ahir va tenir lloc un dels espectacles més esperats, Medea, amb Sílvia Bel i Neus Borrell. Davant de la previsió de mal temps, es va canviar d’escenari i, en lloc de representar-la a la plaça Major de Borén va tenir lloc al poliesportiu d’Esterri d’Àneu.
A partir del clàssic d’Eurípides, aquesta Medea, dirigida per Josep Maria Mestres, revisita la tragèdia de la dona traïda que abandona la seua terra per amor i acaba abocada a una revenja devastadora.
Entrellaça la paraula i el cant, en una posada en escena íntima i intensa sobre l’amor, l’odi i la força destructiva dels vincles. A la nit, estava previst el concert de Companyia Elèctrica Dharma a Espot.
Divendres, es van representar Stalkers 1: Bell End, una perfomance amb Mabel Olea, amb un univers visual hipnòtic que beu de la dansa clàssica, l’escultura i l’estètica de l’anime per qüestionar els ideals contemporanis de la bellesa i la forma en què el cos és modelat, exhibit i consumit. També Si vostre amor no em mata amb l’actriu Nora Navas de recitadora i el trio de corda The Rest Project format per Maria Florea, Lara Fernández i Daniel Claret.
Avui es tanca el Dansàneu amb el dinar cantat i la ballada popular amb Artur Blasco i Cati Plana amb Orquestrina Trama i la ballarina Montse Álvarez Castellà. L’espectacle de clausura serà NO: La Venidera, que porta el flamenc reinventat a Esterri d’Àneu, i el concert d’Obeses a Roc Roi, a Santa Llogaia.