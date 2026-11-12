Un detingut per fer pintades en la manifestació de l'11N de Lleida
Aquest dijous ha quedat en llibertat. Cristina Morón apunta que s'ha de respectar i cuidar l'espai públic
La manifestació que es va dur a terme aquest dimecres, en el marc de la vaga general, va acabar amb un detingut a Lleida. La convocatòria reclamava l’accés a un habitatge digne i assequible i la millora de les condicions laborals davant de l’encariment del cost de la vida.
Després de la marxa dels manifestants, la qual va iniciar-se a la plaça Ricard Vinyes fins a la plaça Sant Joan, fonts de la Urbana van informar de la detenció d’un jove de 23 anys per desobediència i atemptat contra els agents de l’autoritat després de ser sorprès fent pintades en una façana a l’avinguda Catalunya. Aquest dijous al matí ha quedat en llibertat.
Societat
Milers de persones prenen el centre de Lleida per reclamar habitatge digne i assequible
Laura García
Durant la comissió de Seguretat, Mobilitat i Civisme de l'ajuntament de la capital del Segrià, realitzada aquest dijous, el balanç dels serveis municipal va ser positiu. La tinenta d’alcalde i regidora de l’Àrea, Cristina Morón, ha afegit sobre els actes del detingut: "Defensem el dret de vaga i de manifestació, però també és important que cuidem l'espai públic, al qual destinem molts esforços per mantenir-lo net i endreçat".