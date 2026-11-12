ATURADA
Junts alerta de l’ús electoral de la vaga i ERC la veu una arma social
El PSC reivindica continuar treballant per “construir més habitatge”, també des de les institucions. El PP celebra la “reduïda incidència” de l’aturada a Catalunya
La vaga va sembrar discrepàncies entre els partits catalans. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va assegurar que la seua formació respecta el dret a la vaga i que entenen el malestar de la ciutadania, però va considerar que la convocatòria no tenia un destinatari “clar”. Turull va advertir que alguns pot ser que la utilitzessin electoralment, pel moment que es fa i com es fa, la qual cosa pot acabar jugant “en detriment” de qui protestaven. Amb tot, va criticar l’empobriment de la classe treballadora per l’encariment del cost de la vida i les dificultats per accedir a l’habitatge, cosa que va atribuir a “unes polítiques que han estat absolutament erràtiques”.
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va contestar a aquestes declaracions afirmant que la vaga “té tot el sentit del món” i la va considerar “imprescindible” per defensar el “dret de les famílies a tenir un habitatge digne”. En aquesta línia, va reivindicar una fiscalitat enfocada a “estimular l’ús residencial” i “desincentivar l’ús turístic de l’habitatge”. El republicà va defensar que les vagues generals són “una eina de conquesta de nous drets socials” i va remarcar que els sindicats són “una eina imprescindible en qualsevol societat democràtica”.
Per la seua part, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va afirmar que el seu partit continuarà treballant per “construir més i millor habitatge”, també des de les institucions, en declaracions al costat de CCOO i UGT a Barcelona. “No és una novetat que nosaltres estiguem aquí defensant aquest dret fonamental, aquest dret de ciutadania, sinó que és un acte de coherència i ens afegim i defensem les reivindicacions legítimes”, va asseverar.
Mentrestant, el candidat del PP i alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va celebrar que la vaga tenia “una incidència molt reduïdaa a Catalunya” i va expressar el seu suport als que no van poder anar a treballar per por dels piquets.