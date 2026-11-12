EL CAMÍ AL 29N
SEGRE inicia la participació de cara al 29N: Com creus que es podrien crear millors oportunitats per als joves?
Des de SEGRE plantegem diferents qüestions als nostres lectors i seguidors, escriu-nos amb la teva opinió
El pròxim 29 de novembre se celebraran les eleccions generals, per això, SEGRE ha posat en marxa una sèrie de preguntes durant la precampanya electoral per saber què en pensen els lectors sobre les qüestions quotidianes que podran veure's afectades amb els resultats de les urnes.
Cada dia, es publicarà a les xarxes socials d'aquest diari una pregunta diferent. Les respostes que arribin a través de comentaris o per missatge privat (en cas que es prefereixi l'anonimat) seran publicades al diari durant la campanya.
La pregunta d'aquest dijous 12 de novembre: Com creus que es podrien crear millors oportunitats per als joves?
Si voleu participar, escriviu-nos!
Trobareu la pregunta d'avui a:
- X