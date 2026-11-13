Lleida uneix música i solidaritat
Música. El Palau de Vidre de Lleida reuneix avui i demà quinze formacions musicals en una fira amb una recaptació que es destinarà a construir un centre sanitari a Gàmbia
El Palau de Vidre de Lleida és l’escenari avui i demà de la Fira de Música Emergent i Solidària, que reunirà una quinzena de formacions en dos jornades de concerts. Organitzat per l’entitat Superant Fronteres, amb la col·laboració de la Paeria, el festival busca donar visibilitat a artistes emergents i vincular la música en directe amb la cooperació internacional.
La programació d’avui, a partir de les 18.00 hores, compta amb les actuacions de La Niña Paracaídas, Sexenni, Valdivia, Gasset, Cash Cats i Anker. Demà, també des de la mateixa hora, serà el torn de Jet-Lag, Er Taqueta, Código Rock, Giancaldo, Madelmans, Sangue, Punkfloid, Eliguis 432 i Dèria.
La recaptació es destinarà a finançar les pròximes fases de construcció del futur Centre de Salut Maternoinfantil del projecte Bàntaba, impulsat per l’entitat a Gàmbia. Les obres ja han començat amb els treballs de fonamentació dels dos primers mòduls i, si es compleixen les previsions, l’equipament sanitari podria entrar en funcionament durant el primer semestre del 2028.
L’accés és limitat i requereix reserva prèvia a través del web entrapolis.com, mitjançant la compra d’una consumició de 5 euros que inclou una beguda, el vas i el braçalet del festival.