El nou sistema únic d’identificació d’animals de companyia a Espanya ja té data d’entrada en vigor
El decret ha estat publicat aquest divendres al BOE
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat el Reial Decret que instaura un sistema únic i homogeni d’identificació per a animals de companyia a Espanya. Aquesta normativa, que entrarà en vigor el 2 de gener del 2027, estén l’obligació de registre a gossos de caça, animals de pasturatge i rescat, entre altres, per motius de sanitat, buscant millorar la traçabilitat i combatre l’abandó.
La mesura té per objectiu principal unificar els requisits d’identificació i registre a tot el territori nacional, a més de prevenir el tràfic il·legal d’animals i facilitar el control de malalties transmissibles. La principal novetat rau en la inclusió d’animals que, encara que exclosos de la Llei de Benestar Animal, ara queden sota aquest paraigua per raons sanitàries.
Ampliació de l’abast de la identificació
El nou sistema amplia l’obligació a diverses categories d’animals. Entre ells es troben els gossos de caça i els seus auxiliars, com les fures, així com els gossos pastors i de guarda de bestiar. També s’inclouen els animals dedicats a seguretat, rescat, intervencions assistides i activitats esportives. Finalment, els animals de producció que hagin perdut la seua finalitat original i siguin inscrits com a mascotes pels seus amos també hauran de ser identificats.
Mètodes i terminis d’identificació
La norma detalla els mètodes específics per a cada tipus d’animal. Els gossos, gats i fures s’hauran d’identificar mitjançant un transponedor electrònic injectable. Aquesta identificació serà obligatòria abans dels tres mesos d’edat de l’animal i, en qualsevol cas, abans de la seua primera transmissió. En el cas de les aus, la identificació es realitzarà amb una anella tancada, que haurà de ser col·locada pel criador quan el creixement de la pota permeti el seu ajustament. Els gats comunitaris, per la seua part, figuraran a nom de l’administració local corresponent.
Registre i responsabilitats dels titulars
Tots els animals s’hauran d’inscriure en el registre de la comunitat o ciutat autònoma on resideixin habitualment, sense poder figurar en més d’un registre simultàniament. Els titulars d’aquests animals seran els responsables directes de mantenir actualitzades totes les dades d’identificació i registre.
Terminis d’adaptació per a administracions i propietaris
Les comunitats i ciutats autònomes disposaran d’un màxim de dotze mesos des de l’entrada en vigor del Reial Decret per adaptar els seus registres als nous continguts de Protecció Animal. Una vegada realitzada aquesta adaptació per part de les administracions, els propietaris tindran un termini addicional d’uns altres dotze mesos per actualitzar la informació dels seus animals conforme a la nova normativa.
Situació d’animals ja identificats
Aquells animals que ja comptin amb un sistema d’identificació abans de l’entrada en vigor d’aquesta norma conservaran el seu sistema actual. Tanmateix, si l’esmentat sistema deixés de ser llegible o funcional, serà obligatori identificar l’animal de nou seguint els requisits establerts al nou Reial Decret.
Marc normatiu i futures incorporacions
Aquest Reial Decret va ser aprovat pel Consell de Ministres dimarts passat i depèn directament del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. La seua promulgació s’alinea amb les obligacions europees en matèria d’identificació i traçabilitat de gossos i gats. A més, la normativa contempla que altres animals de companyia, diferents de gossos, gats, fures i aus, tindran requisits específics d’identificació quan les seues espècies, subespècies o races siguin incorporades als llistats corresponents, la qual cosa es determinarà mitjançant una ordre ministerial.