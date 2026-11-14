Dinar de germanor d’un centenar de padrins de Ponent
El restaurant Davall de la Llotja va acollir ahir la quarta edició del Dinar de Germanor de la Gent Gran, una trobada que va reunir prop d’un centenar de persones grans procedents de diferents localitats de Lleida, com Alguaire, Alpicat i Corbins, entre altres municipis. La iniciativa va nàixer amb la voluntat de crear espais de trobada i convivència entre les persones grans, oferint-los una oportunitat per sortir de la rutina i compartir moments en companyia.