RECONEIXEMENTS
Educació per construir la pau
Koncha Pinós-Pey reivindica una nova visió de la cooperació internacional al rebre el premi Ànima de Mollerussa. La investigadora de Vallfogona reclama fomentar el pensament crític
La investigadora i doctora en Política Internacional Koncha Pinós-Pey va reivindicar ahir el paper de l’educació i la ciència com a eines per combatre les desigualtats i construir la pau. Ho va fer a Mollerussa, on va rebre l’onzè Reconeixement Ànima Ciutat de Mollerussa per la seua trajectòria en la cooperació internacional, la defensa dels drets humans i la promoció de la salut mental. La guardonada, nascuda a Vallfogona de Balaguer, va dedicar el premi a l’educació, convençuda que la cooperació ha d’anar més enllà de l’ajuda humanitària i proporcionar recursos i capacitats a les comunitats més vulnerables. Pinós-Pey, directora i cofundadora de The Wellbeing Planet, va explicar que la seua experiència sobre el terreny la va portar a qüestionar-se les causes profundes dels conflictes. “Què passa en la ment de les persones quan som capaços de deshumanitzar els altres?”, es va preguntar. Aquesta inquietud la va impulsar a deixar la seua activitat a Nacions Unides per aprofundir en la neurociència social, que estudia el paper de l’empatia i la compassió en les relacions humanes. “No es tracta només de donar pa, sinó d’oferir la possibilitat de plantejar preguntes i crear coneixement”, va defensar. També va recordar que una de les experiències que més la van marcar va ser l’assassinat del primer ministre israelià Yitzhak Rabin, després d’haver treballat en el procés dels acords d’Oslo.
La investigadora va expressar a més la seua preocupació pels reptes actuals de l’educació, especialment la pèrdua de capacitat d’atenció i concentració entre els joves. Va defensar la necessitat d’equilibrar les emocions amb el pensament crític i formar persones capaces de qüestionar-se la realitat davant de desafiaments com la intel·ligència artificial. Malgrat la seua extensa trajectòria internacional, va assegurar que manté un profund vincle amb les seues arrels. Va recordar els estius amb la seua àvia, de Vallfogona de Balaguer amb la qual anava a vendre ous al mercat de Balaguer, que encara visita quan torna a la ciutat. “De Lleida he heretat la senzillesa, que és una gran virtut”, va afirmar. També va destacar la coincidència de rebre un premi anomenat Ànima, ja que va nàixer la nit de les ànimes (31 d’octubre), una cosa que va interpretar com una tornada simbòlica a casa.
L’alcalde, Marc Solsona, va destacar que el reconeixement d’enguany incorpora una nova manera d’entendre la cooperació internacional. Després de diverses edicions centrades especialment en l’ajuda humanitària i les víctimes dels conflictes, el premi posa ara l’accent en l’aportació de la ciència i la investigació a la transformació social.