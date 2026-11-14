INVESTIGACIÓ
Recuperar la memòria de l’exili
L’IEI impulsa una pàgina web amb els noms i cognoms de milers de víctimes que van morir després de fugir de la Guerra Civil a França . Més de mig centenar són lleidatans, entre els quals nens
L’IEI va acollir ahir la presentació de la nova pàgina web Morir a l’exili (https://moriralexili.iei.cat/), un treball d’investigació dels historiadors Jordi Oliva, Noemí Riudor i Martí Picas que naix amb l’objectiu de facilitar la identificació de les persones que van perdre la vida a l’exili entre els anys 1936 i 1944. El treball ha permès identificar més de 5.400 persones. El web incorpora, de moment, 1.650 registres revisats i contrastats, inclosos, segons una anàlisi feta per aquest diari, més de mig centenar de lleidatans. Entre ells, diversos nens de molt curta edat. Amb tres setmanes de vida, el web ja ha rebut diverses consultes de familiars que busquen informació, segons va detallar a SEGRE Noemí Riudor. La historiadora va explicar que la voluntat és garantir el màxim rigor històric i científic abans de fer públiques les dades, però també donar resposta a qui busca familiars desapareguts.
El web recull noms de refugiats procedents de tot l’Estat que, abans de partir cap a França, en la majoria dels casos ja havien buscat refugi a Catalunya. Així ho va assenyalar l’historiador Jordi Oliva, que va destacar que és una continuació del projecte del Cost Humà de la Guerra Civil. “Ningú no havia posat gaire atenció a aquest exili amb un estudi nominal i hi treballem des del 2020”, va detallar.
De fet, l’inici va partir d’una troballa “fortuïta” per part de l’historiador Martí Picas arran de les cartes que tenia una dona que va morir en una residència al Berguedà i que van portar a una llista amb més de 1.100 persones que havien mort a l’exili. “Preservar la memòria democràtica també és defensar la democràcia avui”, va assegurar el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, durant l’acte. De fet, va dir que aquesta investigació “posa noms i cognoms a aquest silenci”.