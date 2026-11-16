SEGURETAT
Els Mossos pugen a l’escenari
Porten a l’Alt Urgell l’obra ‘Des-enreda’t!’, teatre contra les estafes a la gent gran. S’ha estrenat a Montferrer i Castellbò, amb entrades esgotades, i repetirà a la Seu i Oliana
Hi participen Mossos de l’ABP de l’Alt Urgell. - C.SANS
Una de les escenes exemplifica el furt de bosses aprofitant una distracció. - C.SANS
Foto de grup dels actors i Mossos d’Esquadra que hi participen. - C.SANS
Els Mossos pugen a l’escenari
Els Mossos pugen a l’escenari
Els Mossos pugen a l’escenari
Les persones grans de l’Alt Urgell es converteixen aquest mes de novembre en protagonistes d’una iniciativa singular dels Mossos d’Esquadra de l’ABP de l’Alt Urgell (a través de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat) i que combina teatre, participació comunitària i prevenció, una manera distesa de portar a escena consells per enfrontar-se a malfactors.
Es tracta de l’obra de teatre Des-enreda’t! Consells de seguretat perquè no t’enredin, un projecte que es va començar a cuinar fa ara dos anys i que recorre els municipis de Montferrer i Castellbò, Oliana i la Seu d’Urgell, amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre els principals enganys, estafes i furts que afecten sobretot les persones d’edat avançada.
L’estrena va ser ahir a la sala polivalent de Montferrer amb una sala plena fins a la bandera de públic i que va esgotar les entrades. Repetiran els dies 21 i 22 de novembre a la Seu (amb dos sessions) i Oliana, respectivament. La iniciativa de la policia catalana s’emmarca dins de les accions de proximitat i prevenció.
L’obra recrea situacions quotidianes que moltes persones coneixen o han sentit explicar, com el furt al caixer automàtic, el de la taca, els falsos revisors, les estafes telefòniques o els fraus a través dels missatges. Cada escena va acompanyada amb recomanacions pràctiques de seguretat facilitades pels Mossos, convertint cada representació en una experiència educativa i entretinguda.
L’objectiu és transmetre pautes útils sense generar por entre la població, explicaven ahir els responsables. La participació del grup amateur Trobada Teatre de Montferrer ha estat clau per transformar els consells de seguretat en una proposta propera i atractiva.
La iniciativa compta amb el suport del programa Vincles Alt Pirineu i Aran i Oliana t’acompanya, projectes orientats a crear una xarxa d’acompanyament i intervenció social comunitària per prevenir la solitud no desitjada, detectar situacions de vulnerabilitat i promoure el benestar de les persones grans.