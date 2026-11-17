CULTURA
Primer quart de segle de la Fundació Orfeó Lleidatà
La Fundació Orfeó Lleidatà va celebrar ahir el 25 aniversari dels seus projectes socials i comunitaris amb un acte a l’Espai Orfeó que va reunir representants institucionals, professionals, col·laboradors i participants de les diferents iniciatives que impulsa l’entitat. Actualment, més de 600 persones participen en aquests programes, que busquen tant facilitar l’accés a la cultura com fomentar la inclusió i la cohesió social.
La celebració va comptar amb actuacions musicals del Cor Centre Històric i d’un grup format per usuaris de salut mental de l’Hospital Santa Maria, així com amb l’estrena d’una cançó commemorativa de l’aniversari. Per la seua banda, el president de la Diputació, Joan Talarn, va reivindicar durant l’acte la cultura “com un dret, com una oportunitat i com una eina per construir una societat més justa i cohesionada”.