JORNADES
Com acompanyar nens amb càncer
Estudiants d’Educació, Treball Social i Psicologia de la UdL participen en una jornada per aprendre a donar-los suport. Professionals i famílies van explicar les seues experiències
Professionals d’Afanoc (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya) van explicar, amb xarrades i tallers, als alumnes de la facultat d’Educació, Treball Social i Psicologia quines són les necessitats emocionals, socials, educatives i familiars que apareixen quan a un nen o adolescent se li diagnostica un càncer, en la jornada Més enllà de la malaltia: una mirada integral al càncer en infants i joves, organitzada juntament amb la Universitat de Lleida (UdL).
Als tallers, els assistents es van repartir entre tres espais i els professionals anaven rotant entre ells. Es plantejava un cas fictici, el de la Júlia, una nena de 8 anys que havia de desplaçar-se a Barcelona per rebre tractament. En cada un s’abordava el cas des d’un punt de vista diferent.
El de l’àmbit de l’educació va ser impartit per mestres i van explicar com s’havia de donar suport al pacient per no deslligar-se del dia a dia escolar, i tenir en compte si hi havia germans, ja que també poden deixar de banda l’escola.
El dels treballadors socials va posar èmfasi en l’acompanyament durant el tractament, per ajudar els pares a conciliar la feina i la cura del menor amb l’estabilitat més gran possible. Això inclou, segons van explicar, tenir un lloc per residir a prop de l’hospital, i també acompanyar el pacient quan els pares no poguessin. El taller impartit pels psicòlegs es va centrar en el dia que es rep el diagnòstic, així com els posteriors, i com tractar i gestionar totes les emocions que senten els pacients i els seus familiars.
La jornada va comptar també amb dos taules redones en què van intervenir famílies i professionals per parlar de la seua experiència. En la primera, titulada Què necessiten les famílies?, van compartir l’impacte inicial del diagnòstic i quines van ser les primeres necessitats que van tenir. La segona, Què marca la diferència?, va tractar sobre com els serveis socials i professionals acompanyen les famílies durant el procés.