INFÀNCIA
Assistència canina en la justícia
Les comarques lleidatanes registren 25 acompanyaments amb gossos a menors i persones vulnerables víctimes d’un delicte. Generen un vincle de confiança durant la declaració al jutjat
| Lleida | Laika, Nemo i Neula no són jutges, ni advocats ni fiscals. Però la seua tasca és fonamental per ajudar a minimitzar el trauma dels menors i persones amb discapacitat que han de prestar declaració en seu judicial després de ser víctimes d’un delicte. Aquests acompanyants de quatre potes formen part del projecte Can Confident, de l’Associació Ilerkan de Lleida i el departament de Justícia. Des que es va posar en marxa l’agost del 2024, ja han fet 25 assistències, la majoria de nens i nenes menors de 14 anys. Els professionals dels Equips d’Assessorament Tècnic Penal (EATP) de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses efectuen aquestes exploracions a petició dels òrgans judicials i les declaracions gravades es converteixen en una prova preconstituïda per al procés. Lleida és pionera en aquesta mesura a Catalunya i, en el conjunt de l’Estat, va ser la primera a implementar-la després de Madrid.
Enric Lletjós, coordinador de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal de Lleida, va explicar ahir que Can Confident forma part del programa de suport a l’exploració judicial dirigit a menors i persones vulnerables per prestar-los declaració amb totes les garanties processals. “Es fa en una sala amb visió unidireccional i a l’altre costat es troben el jutge, el fiscal, els advocats i, fins i tot, l’investigat”, explica Lletjós. L’equip parla amb el menor i fan de transmissors de preguntes que pugui tenir la comitiva judicial. “Aquest programa és molt important, perquè moltes vegades l’única prova en casos de maltractaments o d’abusos sexuals és la declaració del menor”, va destacar. “Quan ens van proposar incorporar l’assistència canina vam acceptar de seguida i el resultat és molt positiu”, va remarcar Lletjós. Fins i tot, va afegir, “vam tenir un cas d’una jove amb discapacitat intel·lectual que no va ser possible prendre-li declaració sense el gos, amb la seua presència va estar més tranquil·la”.
Que pugui tenir lloc aquesta intervenció depèn de molts factors. Que els jutges i jutgesses hi estiguin d’acord, que les famílies hi accedeixin, que els nens i nenes vulguin, i que l’associació tingui disponibilitat. De les assistències registrades fins ara, també s’han fet amb l’assistència canina en el recurs Barnahus, dirigit a menors i adolescents víctimes de violència sexual, amb seus a Lleida i la Seu d’Urgell.
Sobre les sessions, Maylos Rodrigo, presidenta de l’Associació Ilerkan, va explicar que primer es fa una acollida amb el gos, perquè interactuï amb el menor i generar un vincle, una relació de confiança. “És important que el vegi com el seu company, com un aliat”, va destacar. Durant l’exploració judicial, el gos passa a tenir un paper més passiu, d’acompanyament. “El o la menor té la corretja a la mà i si ho necessita, pot tocar-lo”, va assegurar. A l’acabar la declaració, es reprenen els jocs amb el gos. “La idea és que s’emporti el record del gos, fins i tot els diem a la família que pot fer-se una foto amb ell, i gràcies a aquest record, aquell moment tan dur queda més diluït”, va detallar.
Rodrigo és una de les impulsores d’aquesta iniciativa pionera al costat de la jutge lleidatana Aurembiaix Giribet, que va explicar que les proves preconstituïdes en menors d’edat es donen quan són víctimes de delictes sexuals o maltractaments, i també quan són testimonis d’una situació greu. “L’objectiu és evitar la revictimització, perquè només hagi d’intervenir una vegada en el procés judicial”, va destacar.
Aquests casos, segons va afegir, poden tardar dos anys fins a arribar a judici. La jutge va confiar que cada vegada més companys i companyes s’afegeixin a aquest projecte.