DIPLOMÀCIA
A buscar un acord in extremis
La Cimera Climàtica (COP31) esgota les hores en unes negociacions empantanegades. L’abandó dels hidrocarburs, el principal punt de divisió entre els països
Els prop de 200 països representats en la Cimera Climàtica d’Antalya (COP31) van esgotar ahir els terminis per arribar a una decisió, al mig d’unes negociacions empantanegades marcades pel pols entre les nacions que exigeixen esmentar l’abandó dels hidrocarburs i els petroestats i grans emissors com l’Índia que es neguen a citar aquest punt. Després d’una d’agitada plenària divendres passat interrompuda per un activista anticombustibles fòssils, les delegacions van seguir ahir les negociacions després de sobrepassar –com ha ocorregut en diverses cimeres climàtiques– el termini oficial per assolir un pacte, fixat divendres. La discussió i aprovació d’un eventual text final podria allargar-se fins a la matinada. És possible que la negociació acabi sense consens.
Una de les principals discrepàncies del procés rau en la menció específica al document final sobre un abandó dels hidrocarburs (una promesa ja pactada fa tres anys en la COP28 de Dubai), que demanen tant el club europeu com els microestats del Pacífic i certes nacions llatinoamericanes (entre les quals Panamà i Guatemala). Una altra desavinença, més específica de bona part del Sud Global, és un augment del finançament per a l’adaptació al canvi climàtic dels països rics cap als que estan vies de desenvolupament. Una responsabilitat econòmica que assumiria majoritàriament Europa davant de l’absència dels Estats Units. Finalment, també divideixen les promeses per reforçar l’ús de la incipient tecnologia, captura, utilització i emmagatzemament de carboni (CCUS, per les sigles en anglès) incloses a l’últim esborrany.