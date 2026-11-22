FIRES
El món retro torna a tenir protagonisme
LleidAntic, Lleida Retro, Trobada del Disc i Mini Expotren, unides aquest cap de setmana a Fira de Lleida. Hi ha 45 expositors amb una infinitat d’antiguitats i peces de col·leccionisme
El pavelló 4 de Fira de Lleida va obrir portes ahir amb una nova edició de LleidAntic, Lleida Retro, Trobada del Disc i Mini ExpoTren. El recinte acull durant el cap de setmana aquesta coalició de certàmens dedicats a les peces de col·leccionisme i antiguitats, com mobles, joies o còmics, al costat de més de vuitanta vehicles retro i maquetes de trens.
Una de les novetats d’aquest any, que es troba tot just entrar, és la col·lecció Retrobits, una mostra d’ordinadors i altres dispositius que expliquen el naixement de la informàtica domèstica fins a l’arribada d’internet. En aquesta, Francesc Arias, enginyer i restaurador aficionat, ha aconseguit mantenir en funcionament una vintena de dispositius, com un Apple I o un Apple II, així com models clàssics d’IBM o de Commodore.
Un altre dels reclams d’aquesta edició, en aquest cas de Lleida Retro, el constitueix una col·lecció única a tot l’Estat de furgonetes Sava J4, que ha estat restaurada per Albert Vila, d’Alpicat. Entre els seus models es troba un Sava Pegaso J4-1100, restaurat com el camió de Bombers de la Generalitat que va tenir Almacelles entre els anys 90 i principis dels 2000. A més, Lleida Retro commemora els 140 anys de Mercedes amb una col·lecció que inclou el creixement i la modernització de la marca, i també els 75 anys de Renault a Espanya. La mostra compta amb models que han participat en el Ral·li Terres de Ponent i esportius d’alta gamma.
En l’apartat del col·leccionisme, els amants dels trens tenen expositors amb maquetes de locomotores i vagons, i alguns escenaris muntats amb raïls i trens en funcionament. Per la seua part, els vinils tenen el seu espai amb col·leccions de música espanyola i internacional de totes les dècades.
Des de l’organització van explicar en la presentació de l’esdeveniment que s’esperen unes 7.000 persones i continuaven sent optimistes malgrat la previsió meteorològica marcada per les pluges.