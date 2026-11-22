SALUT
Petits grans lluitadors
L’Arnau celebra la trobada anual de famílies amb nadons prematurs. A Lleida, cada any naixen abans de temps uns 200 nens, dels quals entre 30 i 40 pesen menys d’1,5 quilos
L’hospital Arnau de Vilanova va celebrar ahir la trobada anual de famílies amb nadons prematurs amb motiu del Dia Mundial de la Prematuritat, que es commemora cada 17 de novembre. Desenes de nens i nenes van tornar al centre hospitalari acompanyats de les seues famílies per compartir una jornada de retrobament i celebració.
El cap del servei de Pediatria de l’Arnau, Eduard Soler, va recordar que “els naixements prematurs representen entre el 6% i el 7% del total de parts”. A l’hospital lleidatà, on es registren al voltant de 2.500 naixements anuals, això suposa entre 150 i 200 nadons prematurs cada any. D’ells, entre 30 i 40, naixen amb un pes inferior als 1.500 grams. Soler va explicar que els nadons prematurs solen quedar ingressats a la unitat neonatal, on reben atenció adaptada a les seues necessitats. Tanmateix, va subratllar que la tecnologia i els tractaments mèdics no són els únics factors determinants. “La peça clau és la participació de la família.” En aquest sentit, el pediatre va posar èmfasi en el mètode cangur, que consisteix a mantenir el nadó en contacte pell amb pell sobre el pit dels pares. “Hem vist que estar sobre el pare o la mare és fins i tot més beneficiós que la incubadora”, va afirmar. Aquest contacte ajuda a reduir l’estrès i afavoreix l’evolució respiratòria i l’alimentació dels petits.
Per la seua part, Sílvia Bravo, infermera de la unitat neonatal, també va destacar la importància de la implicació dels pares en les cures. El contacte amb les famílies i l’acompanyament durant els mesos d’ingrés formen part del treball de l’equip sanitari. “Encara que la prematuritat continua representant un repte sanitari, els avenços mèdics han permès incrementar la supervivència i millorar l’evolució d’aquests nadons”, va concloure Bravo.
Després de rebre l’alta, el procés va continuar a casa. L’Eudald té un any i cinc mesos d’edat cronològica i un any i un mes d’edat corregida. “Ja gateja i evoluciona favorablement”, diuen.