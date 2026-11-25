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Els Mossos registren 896 denúncies per violència masclista en 9 mesos a Lleida
A Ponent tenen protecció 20 víctimes, tres amb risc molt alt, i vuit al Pirineu
Els Mossos d’Esquadra han comptabilitzat entre gener i setembre del 2026 un total de 896 denúncies per violència de gènere a les comarques lleidatanes, un 2% més respecte al mateix període de l’any passat. Aquest 25N es posa el focus en la necessitat d’una resposta col·lectiva contra una xacra que ha segat la vida de 13 lleidatanes des del 2003.
Els Mossos d’Esquadra han registrat en els nou primers mesos d’aquest any un total de 896 denúncies per violència de gènere a les comarques lleidatanes. Una xifra que suposa un augment del 2%. Concretament, a la Regió Policial de Ponent, la Policia catalana va tenir coneixement de 773 fets, un 5% més que en el mateix període de l’any passat. A les comarques del pla compten amb protecció policial una vintena de víctimes, tres de les quals amb risc molt alt, una amb risc alt i 16, mitjà. Mentrestant, a la Regió Policial del Pirineu es van comptabilitzar entre gener i setembre 123 denúncies, un 13,4% menys. En aquestes comarques, els Mossos mantenen protecció policial a vuit víctimes.
En el conjunt de Catalunya, les denúncies per violència masclista s’han disparat un 30% en l’última dècada. L’atenció policial combina les actuacions preventives amb la investigació dels delictes, l’atenció especialitzada a les víctimes, l’avaluació del risc i l’aplicació de mesures de protecció adaptades a cada situació. Entre 2016 i 2025, s’han registrat una mitjana anual de 14.350 denúncies per violència de gènere a Catalunya. Mentrestant, han augmentat un 16,3% les denúncies per retencions il·legals i un 10,4%, per agressions sexuals. La detecció precoç, la col·laboració amb l’entorn de la víctima i la confiança en els recursos disponibles són elements essencials en aquest àmbit, segons destaca a SEGRE Àfrica Molins, responsable del Grup d’Atenció a la Víctima de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran. Els reptes, assenyala, passen per continuar afrontant les noves formes de violència, com les que s’exerceixen a través del món digital, i ser capaços que les víctimes “tinguin clar que el missatge és que mai no estaran soles i que no haurien de sentir-se mai soles”.
En l’àmbit judicial, les últimes dades publicades pel ministeri de Justícia assenyalen que des de començament d’any han estat condemnats 499 homes per violència de gènere a Lleida, dels quals prop del 23% tenien entre 18 i 30 anys, mentre que tres eren menors d’edat. En aquest període, els jutjats lleidatans han dictat 567 sentències fermes, la xifra més alta de la sèrie des del 2022. Segons el portal estadístic del ministeri d’Igualtat, actualment a la demarcació hi ha actius 9 dispositius electrònics de seguiment, mentre que 299 dones compten amb un “botó d’emergència”, el sistema Atenpro. Des del 2005, un total de 319 dones han hagut de rebre un ajut econòmic a l’haver de deixar el seu habitatge a causa del maltractament del qual eren víctimes.
Teresa, Tony, Dominga, Emma, Celia, Anna, Sabrina, Ilham, Alba, Mónica, Irina, Elisabet i Beatriz són els noms de les tretze dones assassinades per les seues parelles o exparelles des del 2003 a les comarques lleidatanes, des que es tenen registres oficials de la xifra negra de la violència masclista. L’últim es va produir l’octubre del 2023, quan van trobar el cos sense vida d’una jove de 28 anys enterrat en un hort de Torallola. La seua parella va ser detinguda. Una xacra social per la qual s’han quedat orfes 15 menors d’edat. Amb motiu avui del Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència cap a les Dones, la campanya institucional de la Generalitat posa el focus en la necessitat d’una resposta col·lectiva. Un dels principals reptes actuals és la proliferació de discursos negacionistes i de continguts de desinformació que qüestionen l’existència d’aquesta violència i en minimitzen l’impacte malgrat que continua molt present en la nostra societat.
Quantes dones han atès a la regió policial del Pirineu per violència masclista?
Fins al tercer trimestre, unes 125 víctimes per violència masclista en l’àmbit de la parella o exparella i 40 més en l’àmbit familiar. A més de les estadístiques, també hem de tenir en compte les atencions que fem, que són moltes més, com a assessorament, acompanyament o peticions d’altres serveis com d’un consell comarcal, d’un CAP o d’un hospital. Encara que la xifra fins al setembre pugui indicar un descens del nombre de denúncies, d’aquí a final d’any això es pot revertir.
Hi ha un tipus de perfil de víctima i d’agressor?
Aquesta violència es produeix en tots els àmbits i esferes i és important remarcar que l’agressor n’és l’única persona responsable. De vegades, les víctimes s’atribueixen aquesta responsabilitat i hem de ser conscients que aquest procés encarna una gran complexitat per a elles i que no hi afavoreix gens el silenci de l’entorn ni els prejudicis i negacionismes que ens podem trobar.
Hi ha violències que costen més de denunciar que altres?
Sempre és més fàcilment identificable en un primer moment una violència física, una empenta o tirar a terra, i ens podem trobar amb gent jove que ho denuncia i té molt clar que és un punt final. Tanmateix, també veiem dones de 70 o 80 anys que demanen ajuda per primera vegada i estem davant de tota una història de vida. La violència psicològica, ambiental o verbal és més complicada d’identificar i s’acaba relativitzant quan fa molt temps que la pateixes. Per sort, tenim noves lleis que les identifiquen.
Com la digital?
Tenim molt clar què és la inseguretat al carrer, però a casa nostra, a la nostra habitació, el que hauria de ser un espai segur, amb un telèfon mòbil, pot ser que acabis sent víctima. I no només entre els més joves, sinó a qualsevol edat. Aquest control que s’exercia de manera verbal preguntant per la roba que porta o les amistats que té, a través de les noves tecnologies s’ha amplificat. Recordo una dona que ens va dir que tindria problemes a casa si la seua parella veia que s’havia connectat a WhatsApp i no li havia contestat als missatges.
Com es fa aquesta atenció?
A través del treball en xarxa amb altres entitats i organismes, que és fonamental. Els hem de transmetre el missatge que no estan soles i que se sentin acompanyades. Un altre aspecte clau és la formació i valorar el risc per poder aplicar mesures de protecció, ja siguin judicials o policials.
Cal animar a denunciar?
Aquest treball en xarxa és bàsic, perquè ens poden arribar casos des de l’escola, el CAP, qualsevol servei d’atenció o un hospital. També per part de companys de feina, familiars o amics. L’important és aconseguir aquest primer contacte, perquè vegin que no tenen per què ser en aquest túnel en el qual no veuen sortida, i denunciar és la manera de visibilitzar-ho. Tanmateix, no podem jutjar les que no denuncien, perquè és un procés molt complicat.
Quins reptes tenim?
Anar adaptant-nos per combatre les noves maneres d’exercir el masclisme i que les violències desapareguin per viure en una societat igualitària. Vull donar les gràcies als i les professionals que treballen en la prevenció, detecció i reparació, i també a les víctimes, perquè no podem anar endavant sense elles.