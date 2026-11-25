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Quan el masclisme es creu anònim
El XV Memorial Hortensia Alonso posa al centre la violència digital en un moment d’auge. Reclamen espais ètics igualitaris, plataformes alternatives i lluitar contra la normalització
Les violències masclistes en l’àmbit digital van centrar ahir el XV Memorial Hortensia Alonso, celebrat al campus de Cappont de la UdL. La ponència central, a càrrec de Cristina Fallarás, no es va poder fer a l’absentar-se la periodista i escriptora a causa d’un problema de salut. Sí que es van fer les altres taules previstes per abordar la violència digital des de diferents àmbits. L’advocada Paula Andrea Narbona va insistir que la violència masclista digital té el mateix impacte. Per exemple, el control de la parella es pot fer amb la geolocalització del mòbil, amb entrades al correu electrònic o amb les contrasenyes compartides, deixant les dones “sense cap espai de privacitat”. També va admetre les dificultats “per oferir una resposta àgil i eficaç als jutjats”.
Per la seua part, Eva Cruells, psicòloga, investigadora, cofundadora de Donestech i coordinadora del SIE digital, va dir que l’1% dels casos derivats procedeixen de les comarques lleidatanes i va recordar que la IA “juga un paper important en la falsificació d’imatges”. Segons Cruells, “l’agressor no és anònim, però pot actuar a través de perfils falsos”.
Per la seua banda, Celina Navarro, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, va parlar del poder del relat personal, com amb el moviment #Cuéntalo que va iniciar Fallarás, per provocar canvis. Entre les formes de violència digital va enumerar el ciberassetjament, la vigilància i control digital, el discurs d’odi sexista, la violència sexual i la suplantació d’identitat. “Hi ha una actitud resignada que hem de combatre, denunciant-ne el contingut i creant plataformes alternatives i espais digitals lliures de violència i estereotips”, va reclamar.
Per últim, l’advocada i activista feminista lleidatana Carla Galeote va exposar la seua experiència personal com a víctima de violència masclista digital. “La justícia i la policia no estan actualitzades i genera certa impunitat, i es té la percepció que el jovent actual és més masclista”, va assenyalar. Galeote va explicar que ha presentat diverses denúncies al rebre amenaces de violació a través de les xarxes, així com imatges manipulades. “L’objectiu és apartar-nos dels espais públics i polítics i no només afecta les dones, sinó la nostra democràcia”, va constatar.