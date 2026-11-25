SESSIONS
L’Arnau aborda els efectes del canvi climàtic en les malalties respiratòries
La jornada va congregar personal sanitari
L’hospital Arnau de Vilanova va celebrar ahir una jornada sobre el canvi climàtic i el seu impacte en les malalties respiratòries, que va reunir professionals sanitaris i experts per analitzar els efectes de l’escalfament global i la contaminació sobre la salut, així com els reptes que aquests fenòmens plantegen per a la sostenibilitat del sistema sanitari.
La trobada va comptar amb una conferència inaugural de Xavier Basagaña Flores, de l’Institute for Global Health, centrada en com l’augment de les temperatures està modificant els efectes de la calor sobre la mortalitat per malalties respiratòries. També es va celebrar una taula de debat amb professionals de pneumologia, urgències, infermeria, economia de la salut i representants de pacients, que van analitzar les evidències actuals, els possibles escenaris futurs i la capacitat de resposta del sistema sanitari.
La jornada va posar el focus en la realitat ambiental de les Terres de Lleida, on la qualitat de l’aire està condicionada tant pel trànsit com per l’activitat agrícola. Les emissions d’amoníac procedents de la gestió dels purins i de l’aplicació de fertilitzants poden contribuir a la formació de partícules fines, sobretot durant els episodis d’inversió tèrmica i boira. Aquests factors poden agreujar malalties com l’asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica, principalment entre els nens, els grans i els pacients amb patologies respiratòries cròniques. Així mateix, es va subratllar la importància de protegir els col·lectius més vulnerables davant de fenòmens com les onades de calor, que poden incrementar els riscos per a les persones amb problemes respiratoris i els qui treballen a l’aire lliure. En aquest sentit, es va abordar el concepte d’Una sola salut (One Health), que defensa la necessitat de treballar en la protecció de la salut humana, animal i ambiental, amb la implicació de sanitaris i administracions.
La trobada també va servir per posar en relleu el compromís de l’Institut Català de la Salut amb la incorporació dels factors ambientals a la pràctica assistencial i el seguiment dels pacients, així com l’adaptació dels centres sanitaris als episodis climàtics extrems i la reducció de la petjada ambiental de l’activitat sanitària.
La jornada va concloure amb les intervencions de Ferran Barbé, director clínic territorial de Pneumologia de Lleida, i Ana Rodríguez, presidenta de l’Associació Sostenibilitat, Educació i Salut.