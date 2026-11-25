Dues germanes declaren a l'Audiència de Lleida que el seu tiet les agredia sexualment quan eren menors d'edat
Mentre vivien amb ell a Palau d'Anglesola i quan el visitaven als caps de setmana quan residien en un centre
Dues germanes, una de 22 anys i l'altra de 26, han relatat aquest dimecres a l'Audiència de Lleida que el seu tiet patern les agredia sexualment quan eren menors d'edat. L'acusat ha negat haver-les tocat mai. Les dues víctimes, que tenen una discapacitat, van denunciar els fets el 2020 i la Fiscalia situa els fets entre el 2012 i el 2020 i manté la petició de 30 anys de presó.
Els fets, segons les declaracions de les germanes, es produïen de manera reiterada quan vivien al domicili del tiet al Palau d'Anglesola o quan anaven de visita els caps de setmana, en una època en què estaven tutelades per la Generalitat i residien en un CRAE.
La germana petita ha explicat que l'acusat li tocava els genitals per sota la roba i l'agredia sexualment en els moments que es quedaven sols a casa i en una ocasió la va penetrar. Segons el seu relat, també l'agredia en una caravana ubicada als afores del poble on tenien un gos. La germana gran ha situat l'inici de les agressions quan tenia uns 12 anys i ha dit que es van allargar durant diversos anys, tant a la caravana com a l'habitació del seu tiet. La noia ha relatat que l'home la tocava als pits i als genitals i la penetrava.
Arran d'amenaces de l'acusat, cap de les dues germanes van explicar els fets a la família, però, segons el relat de la petita, van acabar compartint-ho amb les monitores del centre on residien. La gran també ha explicat que la seva germana li va acabar revelant el que havia passat. Totes dues han situat les agressions en un context en què tenien por de les possibles represàlies de l'home, segons han declarat.
L'acusat ha negat el relat de les nebodes, assegurant no haver-les tocat mai. L'home ha afirmat que s'ho havien inventat i ha plantejat que l'havien denunciat perquè arran de la pandèmia ja no s'ho passaven tan bé en haver d'estar tancats i que no el visitaven tant, en part, per por que els avis, de més edat, es contagiessin.
Diverses professionals dels centres han declarat no que no les consideraven mentideres, igual que dues psicòlogues i una treballadora social, que han declarat que no van detectar indicis de fabulació en la intervenció de la valoració de les víctimes i que és molt complicat sostenir una història inventada durant tants anys.
A banda, dues psicòlogues proposades per la defensa han apuntat que el relat es pot haver contaminat amb el pas del temps i han qüestionat la metodologia de l'informe de credibilitat de l'equip d'assessorament tècnic penal. La tieta de les noies i dona de l'acusat i l'àvia de les noies i mare de l'acusat han negat comportaments inadequats de l'acusat, i també incomoditat per part de les germanes.