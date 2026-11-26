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Premien un film d’un graduat de la UdL
Hatim el Mrabet Haje ha estat reconegut al Pitching Audiovisual Universitat-Indústria. El seu documental ‘Entre dues terres’ narra la història migratòria de la seua família des del Marroc fins a Catalunya
El graduat en Comunicació i Periodisme Audiovisuals per la UdL Hatim el Mrabet Haje va obtenir dimarts el Premi al Desenvolupament en la categoria de No-Ficció del Pitching Audiovisual Universitat-Indústria, celebrat a Barcelona en el marc de la Setmana del Talent del Clúster Audiovisual de Catalunya. El reconeixement distingeix el seu projecte de llargmetratge documental Entre dues terres, centrada en la història migratòria de la seua família des del Marroc fins a Catalunya. El documental parteix d’una experiència personal i recull els testimonis de tres generacions d’una mateixa família, repartides entre Tànger i Catalunya. Viatjant entre les vivències de la seua àvia, el seu pare, el seu oncle i del mateix autor, el projecte aborda qüestions com la immigració, la identitat, els vincles familiars i l’experiència de viure entre dos territoris. La proposta sorgeix del Treball de Final de Grau que Hatim el Mrabet va fer juntament amb Arnau Puig Orpí, sota la tutorització de la professora de la UdL Gina Plana Espinet.
En aquesta mateixa jornada també van participar les graduades de la UdL Abril Mullet Badia i Martina Simarro Gutiérrez, que van presentar Temporada Alta, un projecte de sèrie de comèdia coral sorgit del seu TFG i tutoritzat pel professor Jorge Nieto.
El certamen planteja als participants el repte de presentar els projectes en set minuts davant d’un plafó de professionals del sector audiovisual al Disseny Hub de Barcelona, i el premi inclou una dotació econòmica de 1.000 € i una mentoria professional per impulsar el desenvolupament del documental.