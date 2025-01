Publicat per Mariví Chacón Bujalance Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida, municipi feminista.

En aquest episodi descobrirem què és el feminisme i com s'organitza al municipi de Lleida. Comptarem amb la participació d’algunes entitats que treballen per la defensa dels drets de les dones, la igualtat efectiva i l'eradicació de les violències masclistes que ens explicaran les seves línies de treball. Ens compartiran la visió de diferents generacions i parlarem de la sororitat i l’empoderament, necessaris per abordar aquesta problemàtica social i estructural.

En aquest capítol, ens endinsarem en el feminisme, un moviment social i polític que reivindica la igualtat efectiva entre homes i dones en tots els àmbits de la societat, i com s'organitza al municipi de Lleida.

Per conèixer-ho de primera mà, comptarem amb la participació d'algunes entitats que treballen per defensar els drets de les dones, garantir la igualtat efectiva i eradicar les violències masclistes. Aquestes entitats ens explicaran les seves línies de treball, la tasca que duen a terme i els reptes que han d’afrontar diariament per construir una societat més justa i equitativa.

A través de les seves experiències, també tindrem l'oportunitat d’escoltar la visió de dones de diferents generacions, la qual cosa ens ajudarà a comprendre com ha evolucionat la lluita feminista al llarg del temps i com cada etapa de la vida aporta una perspectiva diferent. D’aquí en traurem la importància de fer xarxa entre dones per facilitar la transmissió de coneixements entre les generacions, de la sororitat (solidaritat entre dones) i de l’empoderament de les dones, mitjançant el qual les dones prenen el control sobre la seva pròpia vida, les seves decisions i reclamen els seus drets.

Amb l’Elvira Siurana, membre de l’entitat feminista Dones Lleida, la Berta Calvera, promotora d’igualtat de l’Ajuntament de Lleida i la intervenció del col·lectiu Marea Lila.