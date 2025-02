La Teràpia Familiar Socioeducativa, una altra mirada.

En aquest episodi, descobrim un enfocament innovador en la salut mental: la Teràpia Familiar Socioeducativa (TFSE). Amb Pepita March Lechón parlem de com la TFSE situa la família al centre de les relacions i interaccions que influeixen en el benestar. A diferència de les teràpies tradicionals, aquest model considera factors socials, culturals i educatius que impacten la dinàmica familiar.

Explorem com el terapeuta actua com a facilitador per identificar patrons disfuncionals de comunicació i comportament, implicant totes les persones membres de la família en el procés. Això permet que cadascú, independentment de l’edat, tingui un paper actiu en la recerca de solucions, fomentant la col·laboració i el sentit de pertinença.

Si vols saber com aquest enfocament pot empoderar les famílies i promoure un desenvolupament saludable i resilient, aquest episodi és per a tu. No te’l perdis, escolta’l ara!