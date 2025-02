Mirada interseccional - ciutat i barris interculturals

Publicat per Mariví Chacón Bujalance Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Ens trobem amb ciutats cada cop més interculturals i diverses on conviuen persones d’orígens i cultures d’arreu del món, però què passa quan el gènere i la interculturalitat es creuen? En aquest episodi debatrem sobre la importància de conèixer les realitats interculturals de cada barri i com intersecciona al fet de ser dona. Parlarem de quines actuacions podem fer per transformar els barris en espais més inclusius, solidaris i de bon veïnatge, per passar de la “por al desconegut” al foment de la coneixença intercultural del veïnat i l’enfortiment dels vincles. Entre les participants, vindrà una integrant d’Unim Cultures que és una entitat antiracista que té com a finalitat fomentar l'intercanvi cultural i coneixerem quina és la seva tasca a la ciutat. També comptarem amb la participació d’una mediadora intercultural i coordinadora de projectes que estan implicades en molts projectes de barri a la ciutat i que ens explicaran la seva visió i experiència sobre quins reptes presenta la intervenció amb perspectiva de gènere en aquest àmbit Josephine Ngo Nyemech, mediadora intercultural i voluntària en diversos projectes de la ciutat. Yohana Villarraga Florez, llicenciada en Arts Plàstiques per la Universitat de la Sabana. Bogotà - (Colòmbia), Màster en Educació Inclusiva per la UdL, amb estudis de Doctorat en Educació. Compta amb trajectòria en pedagogía des de la fotografia, la diversitat cultural i la inclusió educativa. A la seva experiència laboral es destaca el seu treball com a docent universitària, investigadora, conferenciant i coordinadora de projectes a nivell intercultural, comunitari, educatiu i artístic tant a Espanya com a Colòmbia. Maissae Zoubir Bellat integrant d’Unim cultures i estudiant d’integració social.